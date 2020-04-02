В РПЦ заявили, что прихожане должны быть готовы отказаться от посещения храма на Пасху

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы к тому, что многим из них придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, однако освящение куличей перед праздником состоится. Об этом председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил в четверг в прямом эфире на портале Jesus-portal.ru.
"Я думаю, что мы специально продумаем в составе Священного синода, как нам встречать Страстную седмицу и Пасху в сложившихся условиях. Мы дадим рекомендации, они будут озвучены. Но пока что мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем <...> Конечно, будет служба на Пасху, будем куличи освящать", - сказал митрополит, отвечая на вопросы верующих.
Глава ОВЦС добавил, что в силу угрозы распространения коронавируса таинство причастия в ближайшее время не будет совершаться, однако церковь будет работать над решением этой проблемы.
Митрополит Иларион отметил, что Патриарх Московский и всея Руси перед Пасхой обратится к прихожанам с разъяснением того, как в условиях пандемии будут организованы богослужения. "Я думаю, что перед Страстной седмицей к нам наверняка обратится святейший патриарх и расскажет, как будут проходить службы, будет ли возможность допускать какое-то ограниченное количество людей на службы или не будет вообще возможности допускать людей на службы. Это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации", - сказал он верующим.
Онлайн-исповеди
Священнослужители в исключительных случаях могут исповедовать верующего человека по телефону или онлайн в условиях распространения коронавируса, заявил митрополит Волоколамский Иларион.
"Думаю, что в исключительных ситуациях можно исповедоваться по телефону или по Skype, но договаривайтесь со священником. Исповедь приносится Богу, но принимает ее конкретный священник", - сказал он.
Священнослужитель отметил возможность личной договоренности со священником относительно очной исповеди. "Если вы хотите исповедаться, договоритесь со священником, и он вас примет в индивидуальном порядке. Вы сможете с ним пообщаться и задать вопросы, и принести исповедь", - отметил митрополит Иларион.
Порядок предварительной договоренности действует и в случае таинства крещения, однако при угрозе жизни, например, новорожденного, крещение может совершить и мирянин. "Покрестить ребенка можно, надо только договориться со священником. Если по каким-либо обстоятельствам ребенка не удается покрестить священнику, и ребенок находится в смертельной опасности, тогда любой мирянин может его покрестить, и это таинство будет действительно", - добавил он.
Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения в связи с распространением коронавируса и молиться дома. Он назвал неразумными священнослужителей, проповедующих отказ от мер предосторожности во время пандемии. Кроме того, Священный синод РПЦ утвердил инструкцию настоятелям приходов и монастырей РПЦ, в которой предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств - крещения, причастия и соборования.