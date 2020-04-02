{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

В РПЦ заявили, что прихожане должны быть готовы отказаться от посещения храма на Пасху

При этом митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что освящение куличей перед праздником состоится
Митрополит Волоколамский Иларион Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Митрополит Волоколамский Иларион
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы к тому, что многим из них придется ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, однако освящение куличей перед праздником состоится. Об этом председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил в четверг в прямом эфире на портале Jesus-portal.ru.

На эту тему
Второе обращение Путина к нации в связи с коронавирусом. Главное

"Я думаю, что мы специально продумаем в составе Священного синода, как нам встречать Страстную седмицу и Пасху в сложившихся условиях. Мы дадим рекомендации, они будут озвучены. Но пока что мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем <...> Конечно, будет служба на Пасху, будем куличи освящать", - сказал митрополит, отвечая на вопросы верующих.

Глава ОВЦС добавил, что в силу угрозы распространения коронавируса таинство причастия в ближайшее время не будет совершаться, однако церковь будет работать над решением этой проблемы.

Митрополит Иларион отметил, что Патриарх Московский и всея Руси перед Пасхой обратится к прихожанам с разъяснением того, как в условиях пандемии будут организованы богослужения. "Я думаю, что перед Страстной седмицей к нам наверняка обратится святейший патриарх и расскажет, как будут проходить службы, будет ли возможность допускать какое-то ограниченное количество людей на службы или не будет вообще возможности допускать людей на службы. Это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации", - сказал он верующим.

Онлайн-исповеди

Священнослужители в исключительных случаях могут исповедовать верующего человека по телефону или онлайн в условиях распространения коронавируса, заявил митрополит Волоколамский Иларион.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Думаю, что в исключительных ситуациях можно исповедоваться по телефону или по Skype, но договаривайтесь со священником. Исповедь приносится Богу, но принимает ее конкретный священник", - сказал он.

Священнослужитель отметил возможность личной договоренности со священником относительно очной исповеди. "Если вы хотите исповедаться, договоритесь со священником, и он вас примет в индивидуальном порядке. Вы сможете с ним пообщаться и задать вопросы, и принести исповедь", - отметил митрополит Иларион.

Порядок предварительной договоренности действует и в случае таинства крещения, однако при угрозе жизни, например, новорожденного, крещение может совершить и мирянин. "Покрестить ребенка можно, надо только договориться со священником. Если по каким-либо обстоятельствам ребенка не удается покрестить священнику, и ребенок находится в смертельной опасности, тогда любой мирянин может его покрестить, и это таинство будет действительно", - добавил он.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме Христа Спасителя призвал верующих воздержаться от посещения храмов до его особого благословения в связи с распространением коронавируса и молиться дома. Он назвал неразумными священнослужителей, проповедующих отказ от мер предосторожности во время пандемии. Кроме того, Священный синод РПЦ утвердил инструкцию настоятелям приходов и монастырей РПЦ, в которой предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, а также ужесточение санитарных правил при совершении таинств - крещения, причастия и соборования.

Теги
РоссияКирилл (патриарх)Пандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
В Северной Осетии школьники запустили флешмоб #ядома в социальных сетях
Они записывают короткие видеоролики и размещают фотографии о том, как интересно и насыщенно можно проводить незапланированные каникулы дома
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС