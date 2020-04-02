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Пандемия коронавируса нового типа

Ленинградская область подготовила отдельный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

Он рассчитан на 130 мест

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Ленинградской области, где в общей сложности зафиксировали 31 случай заражения новым коронавирусом, подготовили флагманский госпиталь на 130 мест, сообщает пресс-служба регионального правительства. Ранее такие пациенты направлялись в Санкт-Петербург.

"Ленинградская область подготовила флагманский госпиталь на 130 мест для лечения больных с COVID-19 на базе кардиологического диспансера Ленинградской областной клинической больницы. В настоящее время стационар переоснащен и 70% коек уже имеют подводку кислорода, в ближайшее время подключат оставшиеся 30%. Кроме того, 35 реанимационных коек обеспечены аппаратами ИВЛ и мониторами слежения за состоянием тяжелых пациентов с дыхательной недостаточностью", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что на базе диспансера созданы бригады для работы в три смены и организованы резервные бригады. Сейчас медицинский персонал проходит обучение и инструктаж по работе в специализированном стационаре. Ранее пациентов из Ленинградской области, заразившихся коронавирусом, госпитализировали в Петербург.

"Мы понимаем, что больница им. Боткина в Санкт-Петербурге не безразмерна, и уже выстраиваем логистику доставки больных таким образом, чтобы с понедельника ориентироваться только на койки в областных медицинских учреждениях", - процитировали в пресс-службе губернатора губернатора региона Александра Дрозденко. Хороший уровень готовности к приему заразившихся пациентов на базе Ленинградской больницы также отметил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

В медучреждение закупили маски и костюмы для защиты сотрудников, создали запасы лекарственных препаратов и дезинфицирующих средств. Также в помещениях временного госпиталя проводят перепланировку, чтобы изменить потоки пациентов и сотрудников. В наиболее опасных зонах организуют электронный документооборот. Пациентов кардиологического диспансера, которые до недавнего времени находились в стационаре, перевели в другие отделения больницы или другие учреждения.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 31 человек, один выздоровел.

Теги
РоссияЛенинградская областьПандемия коронавируса нового типа
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