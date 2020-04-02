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Пандемия коронавируса нового типа
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Число умерших с коронавирусом в мире достигло 50 тыс.

Наибольшее число умерших в Италии - 13 915 случаев
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© EPA-EFE/ANGELO CARCONI

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Не менее 50 тыс. человек во всем мире стали жертвами вызываемого новым типом коронавируса заболевания. Об этом свидетельствуют собранные корреспондентами ТАСС сводные данные по странам, где выявлена инфекция.

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Вспышка вызванного коронавирусом заболевания произошла в конце декабря 2019 года в Ухане в Центральном Китае. Сейчас она распространилась на 165 стран мира, последним государством, где было выявлено заболевание, стало Малави.

Наибольшее число умерших от заболевания и вызванных им осложнений в Италии - 13 915 случаев. В числе стран, в которых наибольшее количество летальных исходов болезни, Испания (10 003), США (5 316), Франция (4 503), Китай (3 287), Иран (3 160), Великобритания (2 921), Нидерланды (1 339), Бельгия (1 011), Германия (1 001).

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в мире приближается к 1 млн. Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни пандемией.

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Пандемия коронавируса нового типа
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