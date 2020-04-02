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В Северной Осетии школьники запустили флешмоб #ядома в социальных сетях

Они записывают короткие видеоролики и размещают фотографии о том, как интересно и насыщенно можно проводить незапланированные каникулы дома

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 апреля. /ТАСС/. Школьники Северной Осетии запустили флешмоб #ядома в социальных сетях. Они записывают короткие видеоролики и размещают фотографии о том, как интересно и насыщенно можно проводить незапланированные каникулы дома, сообщили в четверг в пресс-службе Минобрнауки республики

"Школьники Северной Осетии принимают участие во флешмобе #ядома. Они призывают сверстников сидеть дома, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и заниматься любимым делом. Инициаторами акции стали учащиеся Республиканского физико-математического лицея-интерната. Они записывали короткие видеоролики, снимали фотографии о том, как интересно и насыщенно можно проводить незапланированные каникулы дома, и публиковали их в социальных сетях с хештегами #ядома, #домалучше, #сидимдома", - говорится в сообщении.

Во флешмобе принимают участие не только школьники, но и их родители и учителя. Самыми популярными занятиями среди участников акции оказались чтение книг, рисование, занятия спортом и готовка. Школьники призывают сверстников не терять времени зря и готовиться к урокам, повторять правила. Некоторые особо любознательные ребята провели дома интересные эксперименты и научные опыты, а кто-то даже занялся садоводством.

Все школьники Северной Осетии могут присоединиться к флешмобу #ядома, для этого нужно снять фото- или видеоматериалы, опубликовать их в социальных сетях с хештегами #ядома, #домалучше, #сидимдома и обязательно отметить аккаунт @minobrnauki15.

Теги
РоссияСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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