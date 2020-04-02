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В Нижегородской области расширят число предприятий, которые могут работать в нерабочие дни

По словам губернатора Глеба Никитина, о введении меры его просят предприниматели

ТАСС, 2 апреля. Власти Нижегородской области намерены в ближайшее время рассмотреть возможность расширения списка предприятий, которые могут работать в нерабочие дни. Об этом в четверг журналистам сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в обращении к гражданам, что регионам РФ будут предоставлены дополнительные полномочия решать, какой вводить режим для борьбы с коронавирусом.

"Безусловно, основа экономики Нижегородской области - это промышленность. На обрабатывающих производствах заняты сотни тысяч нижегородцев. И я думаю, что в ближайшие время мы рассмотрим возможность расширения перечня предприятий, которые могут продолжить деятельность в нерабочие дни", - сказал Никитин.

Как уточнил Никитин, о введении меры его просят предприниматели. По его словам, к нему в социальной сети Instagram обратился местный житель, который имеет собственное производство бетонных изделий.

"Бизнесмен готов обеспечить все необходимые меры безопасности для своих сотрудников, тем более что они не контактируют в производственном процессе с кем-то из внешней среды - с покупателями или с поставщиками. В такой ситуации, когда работодатель может гарантировать сотрудникам сохранение здоровья, и при этом его деятельность важна для смежных отраслей, будет правильно разрешить предприятию продолжить работу", - сказал губернатор.

По словам Никитина, промышленные гиганты региона очень внимательно относятся к санитарным требованиям. С руководством компаний планируется обсудить возможность возобновления работы, "в тех ситуациях, когда это безопасно для сотрудников", уточнил он.

Теги
РоссияНикитин, Глеб СергеевичНижегородская область
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