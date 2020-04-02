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Пандемия коронавируса нового типа

Меценаты Ингушетии передают в регион медикаменты и оборудование из-за коронавируса

Помощь также намерена оказать одна из самых крупных частных медицинских клиник региона

МАГАС, 2 апреля. /ТАСС/. Сенаторы, депутаты Госдумы от Ингушетии и предприниматели передали в республику необходимые средства защиты для медиков и жителей, а также медицинское оборудование. Помощь также предлагают и благотворительные фонды, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе Минздрава региона.

"Сенатор от Ингушетии прислал нам в республику около 200 тыс. защитных специальных масок, 500 защитных костюмов, 3 000 перчаток для медработников наших больниц и аппарат ИВЛ. Помимо этого, один из предпринимателей передал в медучреждения несколько сотен защитных масок, а также защитные костюмы и кислородные баллоны", - сообщили в пресс-службе.

Также помощь региону предложил и меценат, владелец гостиницы "Асса" в Назрани Руслан Могушков. "В связи с ситуацией с распространением коронавируса я принял решение предоставить свою гостиницу, в которой одновременно смогут разместить до 300 человек, Минздраву региона для размещения больных коронавирусом. Гостиницу можно будет временно переоборудовать под госпиталь в случае такой необходимости", - сказал ТАСС Могушков.

Помощь региону также намерена оказать одна из самых крупных частных медицинских клиник региона. "В период эпидемии в целях противодействия распространению коронавирусной инфекции... готовы предоставить имеющийся в нашей клинике аппарат ИВЛ, а также помещение площадью 750 кв. м. В это непростое время для каждого из нас мы готовы оказать посильную помощь. Только сплотившись мы сможем победить", - говорится в сообщении пресс-службы клиники.

А благотворительный фонд региона организовал сбор для покупки необходимых средств защиты для медиков республики. "Мы объявили экстренный сбор и собрали около 200 тыс. рублей, на которые фондом "Тешам" закуплен и передан инвентарь <…> Мы приобрели для медработников защитные комбинезоны из воздухонепроницаемого материала, респираторы, защитные очки для врачей, защитный шлем, электронных термометров, респираторы и т. д.", - написала администрация фонда в своем аккаунте в Instagram.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФОПандемия коронавируса нового типа
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