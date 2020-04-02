Алкогольные и табачные магазины в Петербурге продолжат работать в период ограничений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Магазины, реализующие алкогольную и табачную продукцию в Санкт-Петербурге, в период ограничений из-за угрозы распространения нового коронавируса продолжат работать в обычном режиме. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации города.

"Магазины, реализующие табачную и алкогольную продукцию, продолжат работать в обычном режиме. Такое решение было принято на заседании рабочей группы по подготовке комплексных мер для поддержки малого и среднего предпринимательства. Также было заявлено, что производители табачных изделий не будут останавливать работу", - говорится в сообщении.

В четверг президент России Владимир Путин заявил о продлении до 30 апреля нерабочих дней. Губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что ограничительные меры, связанные с передвижением по городу и режиму работы городских предприятий из-за коронавируса, также продлят до 30 апреля.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 147 человек. Из них выздоровели 20. Двое пациентов с положительным тестом на COVID-19 умерли.

Ограничительные меры в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга ввели режим полной изоляции для жителей старше 65 лет, губернатор Санкт-Петербурга пообещал выплатить им компенсацию в размере 2 тысяч рублей. Остальным предписано "не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров".

Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 м от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественном транспортом и легковых такси. Также в постановлении губернатора Александра Беглова указано, что до 1 июня на территории Санкт-Петербурга необходимо временно приостановить бронирование, прием и размещение граждан в пансионах, домах отдыха, санитарно-курортных организациях и иных объектов санитарно-курортного лечения и отдыха. По поручению главы города, дежурные группы в детских садах будут работать бесплатно до 1 июня.