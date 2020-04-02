{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Алкогольные и табачные магазины в Петербурге продолжат работать в период ограничений

Соответствующее решении было принято на заседании рабочей группы по подготовке комплексных мер для поддержки малого и среднего предпринимательства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Магазины, реализующие алкогольную и табачную продукцию в Санкт-Петербурге, в период ограничений из-за угрозы распространения нового коронавируса продолжат работать в обычном режиме. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе администрации города.

"Магазины, реализующие табачную и алкогольную продукцию, продолжат работать в обычном режиме. Такое решение было принято на заседании рабочей группы по подготовке комплексных мер для поддержки малого и среднего предпринимательства. Также было заявлено, что производители табачных изделий не будут останавливать работу", - говорится в сообщении.

В четверг президент России Владимир Путин заявил о продлении до 30 апреля нерабочих дней. Губернатор Санкт-Петербурга сообщил, что ограничительные меры, связанные с передвижением по городу и режиму работы городских предприятий из-за коронавируса, также продлят до 30 апреля.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 147 человек. Из них выздоровели 20. Двое пациентов с положительным тестом на COVID-19 умерли.

Ограничительные меры в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга ввели режим полной изоляции для жителей старше 65 лет, губернатор Санкт-Петербурга пообещал выплатить им компенсацию в размере 2 тысяч рублей. Остальным предписано "не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров".

Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 м от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 м, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественном транспортом и легковых такси. Также в постановлении губернатора Александра Беглова указано, что до 1 июня на территории Санкт-Петербурга необходимо временно приостановить бронирование, прием и размещение граждан в пансионах, домах отдыха, санитарно-курортных организациях и иных объектов санитарно-курортного лечения и отдыха. По поручению главы города, дежурные группы в детских садах будут работать бесплатно до 1 июня.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Карантин для приезжих и пособия врачам. Регионы РФ вводят новые меры в условиях пандемии
В некоторых субъектах готовятся к усилению пропускного режима на региональных и федеральных дорогах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС