Режим обязательной самоизоляции в Севастополе могут смягчить после 12 апреля

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Севастополя продлят режим обязательной самоизоляции как минимум на неделю, после 12 апреля могут его смягчить, сообщил в четверг в эфире местного издания ForPost врио губернатора Михаил Развожаев.

Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам в четверг заявил, что в ряде регионов нужны более жесткие ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Также он продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.

"Мы воспользуемся этим правом и продлим режим самоизоляции на следующую неделю <...> Если мы поймем к концу следующей недели, что ситуация переломилась, будем принимать другие решения", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что после 12 апреля возможны если не отмена режима самоизоляции, то послабления. "Может быть, будем возобновлять какие-то сферы, полный режим самоизоляции заменить на самоизоляцию по каким-то направлениям, какие-то отрасли возвращать к работе", - отметил врио губернатора.

Глава города добавил, что рассматривается вопрос о возобновлении учебы в школах, пока она будет идти дистанционно. Но для этого на работу должны выйти педагоги, а как следствие - нужно возобновить работу детских садов.

О коронавирусе

По данным городского правительства, новых случаев заражения коронавирусом в городе не зарегистрировано. На прошлой неделе были госпитализированы пять человек, их состояние оценивалось как удовлетворительное.