{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Режим обязательной самоизоляции в Севастополе могут смягчить после 12 апреля

По словам врио губернатора Михаила Развожаева, также рассматривается вопрос о возобновлении учебы в школах, пока она будет идти дистанционно

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 апреля. /ТАСС/. Власти Севастополя продлят режим обязательной самоизоляции как минимум на неделю, после 12 апреля могут его смягчить, сообщил в четверг в эфире местного издания ForPost врио губернатора Михаил Развожаев.

Президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам в четверг заявил, что в ряде регионов нужны более жесткие ограничения для борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Также он продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.

"Мы воспользуемся этим правом и продлим режим самоизоляции на следующую неделю <...> Если мы поймем к концу следующей недели, что ситуация переломилась, будем принимать другие решения", - сказал Развожаев.

Он уточнил, что после 12 апреля возможны если не отмена режима самоизоляции, то послабления. "Может быть, будем возобновлять какие-то сферы, полный режим самоизоляции заменить на самоизоляцию по каким-то направлениям, какие-то отрасли возвращать к работе", - отметил врио губернатора.

Глава города добавил, что рассматривается вопрос о возобновлении учебы в школах, пока она будет идти дистанционно. Но для этого на работу должны выйти педагоги, а как следствие - нужно возобновить работу детских садов.

О коронавирусе

По данным городского правительства, новых случаев заражения коронавирусом в городе не зарегистрировано. На прошлой неделе были госпитализированы пять человек, их состояние оценивалось как удовлетворительное.

Теги
РоссияСевастопольПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Карантин для приезжих и пособия врачам. Регионы РФ вводят новые меры в условиях пандемии
В некоторых субъектах готовятся к усилению пропускного режима на региональных и федеральных дорогах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС