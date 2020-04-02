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Пандемия коронавируса нового типа

Режим самоизоляции из-за коронавируса пока не ввели пять из 85 регионов России

Обязательных ограничений нет в Ненецком автономном округе, Орловской, Тульской, Тверской и Ярославской областях

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Власти пяти из 85 регионов России пока отказались от введения режима самоизоляции или других жестких мер из-за распространения коронавируса. В остальных субъектах РФ по состоянию на вечер четверга в той или иной форме введена самоизоляция или карантин, следует из подписанных региональными властями нормативно-правовых актов.

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Сейчас обязательных ограничений нет в Ненецком автономном округе, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской областях.

По состоянию на вечер среды таких субъектов было шесть - в четверг последними на Дальнем Востоке режим самоизоляции ввели власти Чукотки, обязав жителей края не покидать свои дома за исключением экстренных случаев. Кроме того, в четверг были расширены ограничительные меры в Тюменской области - с 3 апреля в регионе вводится режим обязательной домашней самоизоляции для всех жителей. Ранее он действовал только для граждан старше 65 лет и лиц, имеющих определенные заболевания.

29 марта мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев расширили режим повышенной готовности. В течение трех дней практически все регионы России ввели аналогичные ограничения. Новые меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов за исключением тех случаев, когда люди нуждаются в экстренной медицинской помощи, покупке продуктов.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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Пандемия коронавируса нового типа
Карантин для приезжих и пособия врачам. Регионы РФ вводят новые меры в условиях пандемии
В некоторых субъектах готовятся к усилению пропускного режима на региональных и федеральных дорогах
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