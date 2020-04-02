Беременную госпитализировали с коронавирусом в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Женщину на 28-й неделе беременности с заражением новой коронавирусной инфекцией госпитализировали в Санкт-Петербурге, пациентка находится на искусственной вентиляции легких. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

"Новая коронавирусная инфекция выявлена у молодой женщины на 28-й неделе беременности. С пневмонией она была переведена в Клиническую инфекционную больницу им C. П. Боткина. Сейчас находится на искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

В связи с подтверждением случая заражения в родильном доме №16, где ранее находилась пациентка, ввели ограничительные мероприятия. Роддом приостанавливает прием новых пациентов, контактный медицинский персонал изолируется в отделениях. Выписка мам с детьми продолжает осуществляться, но они обязаны соблюдать режим изоляции в домашних условиях. Медицинский персонал и все пациенты будут обследованы на наличие возбудителя коронавирусной инфекции нового типа.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 147 человек. Из них выздоровели 20. Двое пациентов с положительным тестом на COVID-19 умерли.