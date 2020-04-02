Megogo и ivi продлили до конца апреля бесплатный доступ к своему контенту

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Онлайн-кинотеатры Megogo и ivi продлили доступ к своему контенту до конца апреля. Об этом ТАСС сообщили в четверг представители сервисов.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о продлении нерабочих дней до 30 апреля.

"В связи с продлением нерабочих дней для всей страны до конца апреля, медиасервис Megogo продлевает доступ к пакету общедоступных бесплатных телеканалов, контенту из спектаклей ведущих российских театров, а также просветительских, развлекательных телеканалов с отечественными и голливудскими фильмами, караоке", - сообщили в пресс-службе медиасервиса. До 1 мая сразу более 30 каналов на Megogo можно будет смотреть бесплатно, среди них "Театр", "Здоровье ТВ", "Кухня ТВ", HISTORY, "М-караоке".

По словам Виктора Чеканова, генерального директора Megogo Россия, сервис дополнил линейку бесплатного детского контента, в разделе аудио открыт доступ к мировой и русской детской литературе.

В пресс-службе ivi ТАСС сообщили, что также продлят акцию. "Учитывая текущую ситуацию, мы продлеваем акцию до конца апреля. Пользователи имеют возможность не только бесплатно смотреть контент с рекламой, но и оформить месячную подписку за один рубль", - сказал собеседник агентства.