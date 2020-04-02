Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в четверг в ряде стран, в том числе в России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в США, Нидерландах, Германии, Испании, Великобритании, Франции и других странах. В РФ о сбоях сообщают в основном жители Москвы.

Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты (52%), у 38% возникают трудности с публикацией историй, 9% пользователей жалуются на проблемы с размещением контента.