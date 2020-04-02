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Пандемия коронавируса нового типа

Результат анализа Федермессер на COVID-19 оказался отрицательным

Ранее она контактировала с главврачом больницы в Коммунарке, у которого диагностировали заражение коронавирусом нового типа

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер, ранее контактировавшая с главврачом больницы в Коммунарке, у которого диагностировали заражение коронавирусом нового типа, сообщила, что результат ее анализа на коронавирус отрицательный.

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"Сегодня пришел отрицательный результат теста на коронавирус. Чувствую при этом, к сожалению, я себя неважно - температура в районе 37,5 градуса держится третий день; жуткая слабость и ломота; утратила вкус и обоняние. Так что я обязательно буду соблюдать карантин (сегодня у меня третий день из 14), лечиться и ждать повторного теста через десять дней", - написала она в четверг на своей странице в Facebook.

Федермессер также отметила, что паллиативная помощь в Москве не останавливается ни на минуту, поскольку у нее прекрасная команда. "Уже овладела Zoom - даже смогла организовать онлайн очень эффективное и полезное совещание с Минтрудом, о результатах которого, надеюсь, сможем рассказать в самое ближайшее время", - добавила она.

Как сообщила 31 марта ТАСС пресс-секретарь Федермессер, учредитель фонда сдала анализ и ушла на карантин.

Ранее Федермессер провела интервью с главврачом больницы в Коммунарке Денисом Проценко, у которого был выявлен коронавирус. Оно было опубликовано 26 марта.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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