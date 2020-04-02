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Пандемия коронавируса нового типа

Более 2 тыс. нуждающихся семей в Дербенте получат помощь в виде продуктовых наборов

К сбору коробок с продовольствием были привлечены волонтеры

МАХАЧКАЛА, 2 апреля. /ТАСС/. Первую партию наборов продуктов питания в четверг раздали нуждающимся семьям в Дербенте с целью поддержки в период распространения коронавирусной инфекции, всего помощь получат более 2 тыс. семей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Сегодня в Дербенте раздали первую партию наборов продуктов питания нуждающимся… Продукты первой необходимости получат более 2 тыс. семей. Списки нуждающихся были предоставлены социальной службой, Общественной палатой города, также в них добавили тех, кто обращался за материальной помощью на прием к главе города", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, решение помочь нуждающимся семьям продуктами было принято руководством города совместно с депутатами городского собрания и частными лицами - меценатами и бизнесменами.

"Мы видим прекрасный пример того, как жители сплотились и помогают друг другу. Наш древний город показывает пример всему миру, как можно жить в мире и согласии, проявляя любовь и взаимопомощь", - привели в пресс-службе слова главы Дербента Хизри Абакарова.

В администрации города добавили, что к сбору коробок с продовольствием были привлечены волонтеры, все участники мероприятия были в медицинских масках и перчатках, соблюдали все необходимые меры защиты.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в Дагестане по состоянию на 09:00 мск 2 апреля было 25 заразившихся новой коронавирусной инфекцией, за сутки их число выросло на десять человек. В настоящее время на карантине в республике находятся 900 человек. В регионе веден режим самоизоляции.

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестанПандемия коронавируса нового типа
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