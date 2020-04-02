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Лев Лещенко спел для поклонников в больничной палате

Певец призвал поклонников беречь свой дом, родных, близких и здоровье

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко, который находится в больнице в Коммунарке в Москве с пневмонией, спел для поклонников песню "Надежда". Видео он опубликовал в четверг на своей странице в Instagram.

Несколько дней назад директор культурного фонда Льва Лещенко Андрей Гайдель запустил в Instagram флешмоб, попросив коллег и поклонников артиста исполнить песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова "Надежда" из репертуара Лещенко.

"Всем огромное спасибо за такой домашний флешмоб. Никогда не думал, что вы так подхватите это. И у нас столько прекрасных исполнителей этой песни. Я теперь теряюсь даже, не представляю, как буду выходить на сцену, надо придумать что-то особенное, - пошутил Лещенко. - Сейчас, сидя в палате, хочется передать вам привет и тоже спеть кусочек для всех вас".

Певец призвал поклонников беречь свой дом, родных, близких и здоровье. "Оно у нас единственно", - заметил артист.

Ранее Гайдель сообщил, что Лещенко проводят повторный тест на коронавирус.

78-летний Лещенко вернулся с гастролей в США 11 марта транзитом через Ниццу. 23 марта певец и его супруга Ирина в связи с плохим самочувствием легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где сейчас находятся пациенты с подозрением на коронавирус. 25 марта артист был помещен в реанимацию для кислородной процедуры, а 28 марта переведен в обычную палату на фоне улучшения самочувствия.

Теги
РоссияЛещенко, Лев Валерьянович
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