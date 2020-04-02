Суд в Петербурге оштрафовал вернувшуюся из Турции женщину за нарушение домашней изоляции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Суд в Петербурга вынес постановление о штрафе местной жительнице, которая, прибыв из Турции, нарушила условия домашней изоляции. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Мировой судья судебного участка 24 Выборгского района вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19. 4 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор"), Любови Ж. <…> Любовь, прибыв 22 марта 2020 года на территорию РФ из Турции, нарушила режим изоляции в домашних условиях в течение 14 дней", - сказано в сообщении пресс-службы.

Женщина в суд не явилась, была извещена телефонограммой. В переданной в суд телефонограмме она не отрицала, что 24 марта поехала в магазин за продуктами на личном транспорте. Суд назначил штраф в размере 500 рублей.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 147 человек. Из них выздоровели 20. Двое пациентов с положительным тестом на COVID-19 умерли.