{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Суд в Петербурге оштрафовал вернувшуюся из Турции женщину за нарушение домашней изоляции

Размер штрафа составил 500 рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 апреля. /ТАСС/. Суд в Петербурга вынес постановление о штрафе местной жительнице, которая, прибыв из Турции, нарушила условия домашней изоляции. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Мировой судья судебного участка 24 Выборгского района вынес постановление о привлечении к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19. 4 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный надзор"), Любови Ж. <…> Любовь, прибыв 22 марта 2020 года на территорию РФ из Турции, нарушила режим изоляции в домашних условиях в течение 14 дней", - сказано в сообщении пресс-службы.

Женщина в суд не явилась, была извещена телефонограммой. В переданной в суд телефонограмме она не отрицала, что 24 марта поехала в магазин за продуктами на личном транспорте. Суд назначил штраф в размере 500 рублей.

Всего в Санкт-Петербурге, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 147 человек. Из них выздоровели 20. Двое пациентов с положительным тестом на COVID-19 умерли.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Карантин для приезжих и пособия врачам. Регионы РФ вводят новые меры в условиях пандемии
В некоторых субъектах готовятся к усилению пропускного режима на региональных и федеральных дорогах
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС