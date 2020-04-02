Иван Голунов прошел психиатрическую экспертизу в рамках дела экс-полицейских

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Журналист Иван Голунов прошел психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела о превышении полномочий бывшими полицейскими, незаконного задержавшими его летом прошлого года. Об этом он заявил в ходе прямого эфира на своей странице в Instagram.

"Я прошел психиатрическую экспертизу в Кащенко", - сказал он. Результаты экспертизы будут известны позднее.

Басманный суд 30 января арестовал бывшего начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом героина, синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца, бывших сотрудников отделения Дениса Коновалова, Романа Феофанова, Акбара Сергалиева и Максима Уметбаева, принимавших участие в задержании Голунова. Они обвиняются в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Позднее Коновалов по ходатайству следствия был переведен под домашний арест.

Голунов был задержан в Москве по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, 8 июня суд поместил его под домашний арест. После начавшейся общественной кампании в поддержку журналиста он был освобожден 11 июня, все обвинения с него были сняты. В то же время из МВД были уволены пятеро полицейских, принимавших участие в задержании Голунова, а также начальник УВД по ЗАО Москвы Андрей Пучков.

19 декабря 2019 года стало известно, что по факту задержания журналиста возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Голунов был признан потерпевшим по этому делу. В феврале он сообщил, что получил извинения от прокуратуры Западного округа Москвы за необоснованное уголовное преследование.