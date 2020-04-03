Ужесточение мер и протесты на балконах. Как прошли две недели карантина в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 2 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Всеобщий карантин действует в Аргентине уже две недели, хотя изначально было объявлено, что режим обязательной социальной изоляции продлится до 31 марта. Впрочем, никто не верил, что запрет на свободное перемещение по улицам закончится так быстро. В воскресенье президент страны Альберто Фернандес подтвердил, что сидеть дома аргентинцам придется как минимум еще до 12 апреля. Само объявление о продлении было воспринято спокойно - большинство граждан, видя, что происходит в Италии, Испании и США, поддерживают карантин, хотя режим социальный изоляции противоречит менталитету жителей Аргентины, где рестораны и бары каждый день до поздней ночи полны людей, включая родителей с детьми. Аргентинцы стараются адаптироваться и находить новые формы для общения и выражения своей политической позиции. Балконы вместо площадей Митинги и протесты - неотъемлемая часть жизни Аргентины. В обычное время манифестации проходят в столице практически ежедневно. Протестуют члены профсоюзов, требующие улучшения условий труда, общественные организации, призывающие легализовать аборты, или обычные горожане, недовольные высоким уровнем преступности или тем или иным решением правительства. Бывают митинги и в поддержку властей.

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В условиях карантина место площадей и проспектов заняли балконы. Начиная с 19 марта, когда президент объявил о введении карантина, ежедневно в 21:00 по местному времени аргентинцы выходят на балконы и аплодируют в знак благодарности врачам, которые спасают жизни заразившихся коронавирусом и других больных. Во многих районах можно услышать гимн Аргентины, который включают сами жители. 30 марта аргентинцы вышли на балконы и днем, чтобы аплодисментами выразить протест против домашнего насилия. Но на этой неделе балконы стали показывать не только единство аргентинцев в условиях пандемии, но и политические и идеологические разногласия, которые царят в обществе. Начиная с понедельника можно услышать стук по кастрюлям - одна из типичных форм протеста в странах Латинской Америки. Раньше люди выходили с кухонной утварью на улицы, в условиях карантина - на балконы. Таким образом аргентинцы требуют, чтобы правительство сократило зарплаты чиновников. На такой шаг уже пошли власти Уругвая и Парагвая. Протестующие считают, что правительство Аргентины должно последовать примеру соседей, учитывая, что сам президент, обращаясь к предпринимателям, сказал, что сейчас время, когда все вынуждены зарабатывать меньше. Впрочем к этому протесту присоединились не все аргентинцы. Громче всего стук кастрюль слышен в районах, где живет средний класс и выше. Многие граждане с более скромными доходами не поддержали требования о снижении зарплат. Сторонники правительства левоцентриста Фернандеса считают, что протест питают оппозиция и избиратели прошлого президента - правоцентриста Маурисио Макри. Социальные сети вновь, после непродолжительного относительного затишья, заполнили споры на тему политики. Общественное порицание и солидарность Нарушение режима карантина стало для аргентинцев едва ли не самым страшным преступлением. Еще до введения обязательной социальный изоляции для всех граждан жители активно жаловались на соседей, который вернулись из поездки в Европу и не сидят дома. С течением времени нетерпимость к нарушителям карантина только растет.

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Несколько дней главным злодеем в эфире телевидения и в социальных сетях был аргентинец, который уже после начала карантина въехал в страну на своем автомобиле после отпуска в Бразилии, где занимался серфингом. Когда молодой человек стоял в очереди перед контролем, его заметили журналисты с камерами, которые кинулись задавать ему вопросы из серии "Почему он ездил в отпуск в разгар пандемии?" Ответы не устроили ни пользователей социальных сетей, ни журналистов. На молодого человека обрушилась волна критики, которую усугублял тот факт, что ездил он заниматься серфингом, который в Аргентине считается спортом для богатых, а богатство в стране, где бедными остаются 35,5% населения, является отягчающим обстоятельством. Негодование вызывают и другие видео с нарушителями режима карантина. Страх перед коронавирусом и порой фанатичное выполнение рекомендаций, как защитить себя от болезни, стали приводить к абсурдным шагам. Жители одного из многоквартирных домов в столице Аргентины написали письмо медицинскому работнику, которая снимает квартиру в этом здании. В нем ей угрожали обращением в полицию, если она будет прикасаться к дверным ручкам и лестничным поручням, а также выходить на общедомовую террасу. К счастью, на этот раз журналисты встали на сторону медработника. С другой стороны, аргентинцы пытаются помочь друг другу преодолеть карантин хотя бы морально. Спортсмены делятся в Instagram советами, как тренироваться дома. Музыканты дают концерты онлайн или со своих балконов. Рестораторы и шеф-повара публикуют видео с приготовлением тех или иных блюд. Власти столицы и ряда регионов страны организовали платформы для желающих оказать финансовую помощь нуждающимся, передать какие-то продукты или помочь в качестве волонтера, например, пожилым людям. По данным правительства Буэнос-Айреса, в столице желание помочь выразили не менее 20 тыс. волонтеров. Все хорошо, но нужно жестче Объявляя о продлении карантина, президент отметил, что в целом доволен тем, как аргентинское общество проявило себя. По словам Фернандеса, режим социальный изоляции соблюдают более 90% граждан.

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