Количество субъектов РФ, где ограничено передвижение по территории региона, возросло до 15

ТАСС, 2 апреля. Власти 15 областей РФ в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции ввели ограничение на перемещение по территории региона, часть из них пересмотрела условия въезда на собственную территорию. С 1 апреля частично приостановлено транспортное сообщение на территории Еврейской автономной области и Томской области, со 2 апреля - Республике Коми и Красноярском крае.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы. Документ предусматривает комплекс мер, необходимый для обеспечения губернаторами санитарно-эпидемиологического благополучия населения, среди них, определение территорий, на которых должен быть установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Власти Еврейской автономной области с 1 апреля частично запретили въезд на территорию Октябрьского района. Ограничение не распространяется на граждан, имеющих регистрацию на территории района и на транспортировку товаров первой необходимости, при этом 2 апреля администрация региона сняла ограничение на въезд в столицу области - Биробиджан, введенное накануне, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по области. "Сейчас федеральные и межрайонные трассы открыты, запрета на въезд и выезд из Биробиджана нет, он снят", - сказал собеседник агентства.

В Томской области приостановлено транспортное сообщение, приостановлено оно также из закрытого административно-территориального образования Северск в период с 1 апреля по 1 мая. Со 2 апреля закрыт въезд для легкового транспорта в Республику Коми по межрегиональной ледовой переправе Нарьян-Мар - Усинск, которая связывает регион с Ненецким автономным округом.