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Пандемия коронавируса нового типа

Количество субъектов РФ, где ограничено передвижение по территории региона, возросло до 15

В частности, со 2 апреля частично приостановлено транспортное сообщение в Республике Коми и Красноярском крае

ТАСС, 2 апреля. Власти 15 областей РФ в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции ввели ограничение на перемещение по территории региона, часть из них пересмотрела условия въезда на собственную территорию. С 1 апреля частично приостановлено транспортное сообщение на территории Еврейской автономной области и Томской области, со 2 апреля - Республике Коми и Красноярском крае.

Во вторник президент России Владимир Путин подписал указ об установлении с 4 по 30 апреля 2020 года нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы. Документ предусматривает комплекс мер, необходимый для обеспечения губернаторами санитарно-эпидемиологического благополучия населения, среди них, определение территорий, на которых должен быть установлен особый порядок передвижения лиц и транспортных средств.

Власти Еврейской автономной области с 1 апреля частично запретили въезд на территорию Октябрьского района. Ограничение не распространяется на граждан, имеющих регистрацию на территории района и на транспортировку товаров первой необходимости, при этом 2 апреля администрация региона сняла ограничение на въезд в столицу области - Биробиджан, введенное накануне, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД России по области. "Сейчас федеральные и межрайонные трассы открыты, запрета на въезд и выезд из Биробиджана нет, он снят", - сказал собеседник агентства.

В Томской области приостановлено транспортное сообщение, приостановлено оно также из закрытого административно-территориального образования Северск в период с 1 апреля по 1 мая. Со 2 апреля закрыт въезд для легкового транспорта в Республику Коми по межрегиональной ледовой переправе Нарьян-Мар - Усинск, которая связывает регион с Ненецким автономным округом.

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Особенности внутри- и межрегионального передвижения

В Красноярском крае закрытые административно-территориальные образования Зеленогорск и Железногорск со 2 апреля ужесточили въезд на свою территорию, въехать в населенные пункты смогут только жители этих городов, выезд осуществляется по заявкам. В Мурманской области с 29 марта по 13 апреля ограничен въезд в города Кировск и Апатиты, С 30 марта по 13 апреля ограничено сообщение в Ковдор и Мончегорск, до 14 апреля - в Олененгорск, Полярные Зори и Белокаменку, а также до особого распоряжения - в Териберку и Ура-Губу. Въехать в эти населенные пункты смогут только те, у кого там есть постоянная или временная регистрация.

Власти Астраханской области с 30 марта ограничили въезд на территорию региона, пересекать границу субъекта РФ разрешено только гражданам, проживающим в области и грузовому транспорту, перевозящему товары первой необходимости. В частности, населению рекомендовано не выезжать за пределы региона, но не запрещено, внутри региона можно передвигаться по работе, а также на транспорте.

С понедельника администрация Вологодской области ограничила передвижение по региону, за исключением случаев обращения за неотложной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев выхода на работу, которая не приостановлена. С 31 марта ограничено передвижение и в Новосибирской области до особого распоряжения.

Правительство Ленинградской области ввело пропускной режим в населенных пунктах: Подпорожье, Кингисепп, Кудрово, Мурино, Выборг, Гатчина, Тихвин, Волхов, Щеглово, а также Новое Девяткино, Энколово, Новая Проба, Гончарово, Сосново, Михайловская и Волнаволок вместе с деревней Глинка Тосненского района.

Республика Татарстан с 1 апреля ограничила передвижение по территории субъекта РФ, транспортное сообщение в режиме всеобщей изоляции доступно только работникам со справкой утвержденной формы от работодателя, а также жителям республики с цифровым пропуском, полученным в специально разработанной смс-системе.

С 1 по 5 апреля ограничено передвижение жителей Псковской области между муниципалитетами и городскими округами, покидать территории разрешено тем, кто едет к месту работы или за медицинской помощью, или при возникновении угрозы жизни и здоровью, а также с 3 апреля будет ограничен въезд на территорию административно-территориального образования Вилючинска Камчатского края. Администрация Чеченской Республики закроет все административные границы после 5 апреля, пересекать территорию субъекта смогут только перевозчики продовольственных и медицинских товаров.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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