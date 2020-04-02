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Пандемия коронавируса нового типа

За сутки число заразившихся коронавирусом в мире выросло почти на 73 тыс.

Около 5 тыс. человек умерли, сообщила Всемирная организация здравоохранения

ЖЕНЕВА, 2 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в мире за последние сутки возросло почти на 73 тыс., около 5 тыс. человек умерли. Об этом сообщила в четверг в своем ежедневном информационном бюллетене Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Согласно приведенной статистике, по состоянию на 10 часов утра (11:00 мск) 2 апреля, в мире было зарегистрировано 896 450 заболевших и 45 526 умерших. Число заразившихся увеличилось за сутки на 72 839 человек, а количество летальных исходов - на 4 924.

Больше всего заболевших и умерших зарегистрировано в Европейском регионе - 503 006 и 33 604 случая соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 38 809, а умерших - на 3 515.

В Северной и Южной Америке коронавирусом заразились в общей сложности 216 912 человек, 4 565 умерли. Третью позицию по заболеваемости занимает Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. По состоянию на 2 апреля там зафиксированы 107 626 заболевших и 3 723 летальных исходов.

Как следует из опубликованной ВОЗ таблицы заболеваемости по странам, больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 187 302. Далее следуют Италия (110 574), Испания (102 136), Китай (82 724), и Германия (73 522).

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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