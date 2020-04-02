Полиция будет останавливать москвичей на автомобилях и уточнять цель поездки

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов могут останавливать москвичей на личных автомобилях для уточнения цели поездки, при этом у граждан должен быть с собой документ, удостоверяющий личность. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В случае серьезной необходимости можно поехать в другой район. При этом вас может остановить сотрудник правоохранительных органов и уточнить цель поездки. С собой должен быть паспорт или другой документ, удостоверяющий личность", - сообщили в штабе.

Граждане также смогут поехать в другой район на такси.