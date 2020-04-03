{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Reuters: ВМС США освободили от должности командира авианосца "Theodore Roosevelt"

У 93 членов экипажа авианосца выявлен коронавирус

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Военно-морские силы (ВМС) США приняли решение освободить от должности командира атомного авианосца "Theodore Roosevelt" Бретта Крозье, чей рапорт о распространении коронавируса среди членов экипажа судна стал достоянием гласности. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters.

Ранее агентство информировало, что Крозье в письме, направленном командованию, призвал принять решительные меры, чтобы спасти жизни моряков и остановить распространение вируса. В среду на брифинге в Пентагоне исполняющий обязанности министра ВМС США Томас Модли подчеркнул, что написание рапорта по вертикали командования само по себе не должно повлечь за собой наказания, в то время как его передача прессе является "нарушением принципов порядка и дисциплины". Он отметил, что не знает, как письмо капитана попало к журналистам.

По словам Модли, коронавирус был выявлен у 93 членов экипажа авианосца. Для обеспечения дополнительного места с корабля сошли около тысячи человек. Начальник штаба ВМС США адмирал Майкл Гилдей заявил, что Пентагон не намерен возвращать авианосец в порт несмотря на распространение инфекции.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Самолет с россиянами из Латинской Америки прибудет в Москву утром
На борту Boeing 777-300ER находятся 315 пассажиров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС