Президент Палестины продлил до начала мая режим ЧС в стране

КАИР, 3 апреля. /ТАСС/. Президент Палестины Махмуд Аббас продлил в пятницу на 30 дней режим чрезвычайной ситуации в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщило информационное агентство ВАФА.

"Махмуд Аббас подписал указ о продлении сроком на 30 дней режима ЧС на всех палестинских территориях, - указывает агентство. - В соответствии с распоряжением соответствующие органы власти продолжат принимать все необходимые меры для противодействия рискам, вызванным вспышкой эпидемии, защиты общественного здоровья, безопасности и стабильности. Президентский указ вступает в силу с момента его публикации в официальной печати 4 апреля".

К настоящему моменту на палестинских территориях выявлен 161 случай заражения, один человек умер. О первых случаях заражения на Западном берегу реки Иордан стало известно 5 марта. Сразу после этого Махмуд Аббас издал указ о введении на 30 дней режима чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях.

В первую очередь ограничительные меры коснулись Вифлеема, где были обнаружены первые случаи. Город полностью перекрыт для туристов и паломников. До особого распоряжения закрыта Базилика Рождества Христова - одно из самых посещаемых святых мест в мире. В связи с продлением режима еще на месяц Пасха в этом году на палестинских территориях будет отмечаться в закрытом режиме.

В рамках действия режима ЧС закрыты все школы, детские сады, институты и университеты, отменены любые международные или национальные конференции, введен запрет на митинги, демонстрации и собрания.

Католики в этом году отмечают Пасху 12 апреля, православные - 19 апреля.