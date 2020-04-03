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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Петербурга не планируют полностью закрывать город из-за коронавируса

Губернатор города Александр Беглов при этом отметил, что при принятии решений "должна быть взвешенная и разумная политика"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга не планируют полностью закрывать город из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Необходимые ограничения по передвижению уже введены, сообщил в эфире телеканала "78" губернатор города Александр Беглов.

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"Никто город закрывать не собирается. Вводятся определенные ограничения, но город продолжает жить. Прежде всего, можно на частном транспорте передвигаться по городу. В работе общественного транспорта введены ограничения. Допустим, станции метро на вход будут закрываться в 22:00, наземный транспорт - в 23:00. Будут закрыты девять дублирующих станций метро", - рассказал он.

В четверг президент России Владимир Путин заявил о продлении до 30 апреля нерабочих дней. Также глава государства сообщил, что региональным властям будут предоставлены дополнительные полномочия, какой режим вводить для борьбы с коронавирусом.

"Я очень благодарен президенту, который расширяет наши полномочия, по одной простой причине. Мы должны иметь возможность принятия решений. Потому что страна большая, и, конечно, ситуации везде разные. Но важно другое - ведь это не просто тебе дают полномочия, ты отвечаешь за те решения, которые принимаешь перед президентом и населением. Поэтому должна быть взвешенная и разумная политика", - также отметил Беглов.

Ограничительные меры, связанные с передвижением по городу и режимом работы городских предприятий из-за коронавируса, в Петербурге также продлят до 30 апреля.

Всего в городе, по последним данным, коронавирусная инфекция выявлена у 147 человек. Из них выздоровели 20. Двое пациентов с положительным тестом на коронавирус умерли.

Ограничительные меры в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга ввели режим полной изоляции для жителей старше 65 лет, губернатор города пообещал выплатить им компенсацию в размере 2 тыс. рублей. Остальным предписано "не покидать места проживания, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров".

Разрешен выгул животных и вынос мусора на расстоянии до 100 метров от дома. Кроме того, необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра, в том числе в общественных местах, за исключением перевозки пассажиров и багажа общественным транспортом и легковыми такси. Также до 1 июня на территории Санкт-Петербурга приостановлено бронирование, прием и размещение граждан в пансионах, домах отдыха, санитарно-курортных организациях и иных объектах санитарно-курортного лечения и отдыха. По поручению главы города дежурные группы в детских садах будут работать бесплатно до 1 июня.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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