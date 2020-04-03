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Ситуация с возвращением россиян из-за рубежа

Великобританию на вывозном рейсе "Аэрофлота" покинули 150 россиян

Речь идет о рейсе SU 2583

ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Полторы сотни граждан России и членов их семей покинули в четверг Великобританию на специальном рейсе "Аэрофлота". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС представитель посольства РФ в Соединенном Королевстве.

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"2 апреля состоялся специальный вывозной рейс SU 2583, произведенный авиакомпанией "Аэрофлот". Территорию Великобритании благополучно покинули 150 граждан России и членов их семей, прибывшие в страну в 2020 году на срок не более чем 90 дней и не имеющие разрешения на проживание", - сказал дипломат.

"График последующего вывоза российских граждан будет сформирован рабочей группой правительства РФ с учетом данных МИД России и решений Оперативного штаба правительства РФ о предельной численности прибывающих в Россию пассажиров", - добавил он и заметил, что списки пассажиров вывозных рейсов составляются на основании опросных листов, заполненных на сайте посольства.

"Сотрудники посольства сами связываются с гражданами, включенными в список пассажиров вывозного рейса. В этой связи убедительно просим не обращаться на линию экстренной связи с вопросами справочно-информационного характера", - сообщил дипломат.

Ранее министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил, что оперативный штаб принял решение о сокращении количества чартерных рейсов для вывоза граждан РФ из-за рубежа с 31 марта. Позже Росавиация разъяснила, что с 31 марта россияне смогут прилететь в Москву из-за границы только в Шереметьево и только в количестве не более 500 человек в сутки. Для остальных городов квота на прилет составляет не более 200 человек в сутки.

Теги
ВеликобританияРоссияСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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