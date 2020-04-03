Трамп использовал закон о продукции военного назначения для закупки масок у компании 3M

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп воспользовался в четверг чрезвычайными полномочиями в рамках закона о производстве продукции военного назначения времен Корейской войны (1950-1953 годы), чтобы обеспечить приобретение федеральными властями у компании 3M необходимого количества респираторов типа N95.

"Министр внутренней безопасности через руководителя Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям (FEMA) должен использовать все полномочия, доступные в соответствии с законом [о производстве продукции военного назначения], для приобретения у соответствующих подразделений или дочерних предприятий компании 3M того количества респираторов типа N95, которое руководитель FEMA сочтет необходимым", - говорится в распоряжении Трампа, распространенном пресс-службой Белого дома.

Ранее в четверг Трамп в рамках этого же закона подписал распоряжение, призванное обеспечить шесть американских компаний, в числе которых General Electric, материалами, необходимыми для создания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). До этого Трамп задействовал закон, чтоб обязать американскую General Motors (GM) ускорить темпы производства таких аппаратов.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 238 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 5,7 тыс. человек.