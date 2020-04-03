Власти США одобрили новые тесты на иммунитет от коронавируса

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило использование первой в США системы тестирования для выявления антител в крови тех, кто выздоровел после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.

"FDA также одобрило первый тест по коронавирусу на антитела", - сказал он. "Этот шаг позволит выявить людей, которые выздоровели, и понять, как отвечает их иммунная система", - добавил Трамп.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 238 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 5,7 тыс. человек.