Полевые госпитали в Нью-Йорке, Новом Орлеане и Далласе передали военным медикам

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Полевые госпитали для заразившихся коронавирусом в Нью-Йорке, Новом Орлеане и Далласе переведены под управление военных медиков США. Об этом сообщил в четверг на брифинге в Белом доме вице-президент США Майкл Пенс.

"Президент США Дональд Трамп принял решение отправить тысячи масок в госпитали Нью-Йорка. Президент также предпринял беспрецедентный шаг передать министерству обороны, военным медикам все полевые госпитали в Нью-Йорке, Новом Орлеане и Далласе, - сказал он. - Мы проинформировали губернаторов штатов об этом".

Трамп удовлетворил запрос о переоборудовании конференц-центра "Джекоб Джавитс" на Манхэттене в военный госпиталь, рассчитанный на 2,5 тыс. коек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 238,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 5 758 человек.