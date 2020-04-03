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Пандемия коронавируса нового типа

Власти США передали ряду штатов миллионы единиц медтехники на фоне пандемии

Речь идет о хирургических масках, перчатках, респираторах, аппаратах ИВЛ

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Федеральное правительство США передало ряду штатов в экстренном порядке в связи со пандемией нового коронавируса десятки миллионов единиц необходимых медицинских принадлежностей и техники. Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов в Белом доме представитель американской правительственной рабочей группы по борьбе с распространением нового коронавируса контр-адмирал Джон Полоучик.

Согласно изложенной им информации, речь идет о 27,1 млн хирургических масок, 19,5 млн респираторов, 22,4 млн пар хирургических перчаток, 5,2 млн защитных щитков для лица и 7,6 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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