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Пандемия коронавируса нового типа
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Трамп назвал чрезвычайно любезным жестом России поставку медпомощи американской стороне

Медицинские принадлежности, которые могут спасти жизни американцев, считает президент
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© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 3 апреля. /ТАСС/. Руководство США считает чрезвычайно любезным жестом передачу Россией американской стороне медицинской помощи для борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов президент США Дональд Трамп.

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"Считаю, что это весьма любезно. Мы (США - прим. ТАСС) тоже помогаем другим странам. <...> Это был чрезвычайно любезный жест со стороны президента [России Владимира] Путина. Я мог сказать: "спасибо, не стоит" или [просто] "спасибо". Это был большой самолет высококачественных медицинских принадлежностей. И я сказал: "беру", - заявил глава американской администрации.

Его попросили уточнить, запрашивали ли США эту помощь России или просто приняли ее. "Мы принимаем ее. Это было очень хорошее предложение президента Путина. Я с ним беседовал на днях, я вам говорил [об этом]. У них было избыточное медицинское оборудование. Я приму это!" - отметил Трамп.

Россия передала США высококачественные медицинские принадлежности, которые могут спасти жизни американцев, считает президент.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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