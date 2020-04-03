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Более 2,2 тыс. сотрудников МЧС перевели на дистанционный режим работы

/Обновлено, добавлена информация после третьего абзаца/

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Более 2,2 тыс. сотрудников МЧС России перешли на дистанционный режим работы в связи с распространением коронавируса. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе министерства, отвечая на соответствующий запрос.

"По состоянию на 1 апреля текущего года в центральном аппарате, территориальных органах, а также учреждениях МЧС России на дистанционный режим работы переведены более 2,2 тыс. сотрудников", - сказали в пресс-службе.

Всего в структурах МЧС России работают более 288,5 тыс. человек. В МЧС подчеркнули, что все пожарно-спасательные части и органы управления министерства несут службу в режиме повышенной готовности.

В МЧС отметили, что во всех подразделениях приняты меры, направленные на недопущение распространения коронавирусной инфекции. "Чтобы не допустить распространения вирусных инфекций в подразделениях, регулярно проводится влажная уборка с дезинфицирующими средствами в местах постоянной дислокации. Организована дезинфекция территорий и спецтехники", - рассказали в МЧС. Для этого задействованы подразделения радиационной, химической и биологической защиты спасательных воинских формирований и специализированных пожарно-спасательных частей МЧС России.

Кроме того, осуществляют контроль за состоянием здоровья пожарных и спасателей, заступающих на дежурство. "В случае, если температура тела выше нормы или имеются признаки недомогания или заболевания, пожарных и спасателей направляют в медицинские учреждения", - добавили в МЧС. Кроме того, ежедневное тестирование на коронавирус проходят дежурные смены Центров управления в кризисных ситуациях и личный состав территориальных органов МЧС России, а также пожарно-спасательные подразделения.

25 марта председатель правительства РФ Михаил Мишустин поручил руководителям федеральных органов исполнительной власти перевести максимально возможное количество сотрудников на удаленную работу в связи с распространением коронавируса.

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