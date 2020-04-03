Российский центр в Аргентине перевел курсы русского языка и мероприятия в онлайн-режим

БУЭНОС-АЙРЕС, 3 апреля. /ТАСС/. Российский центр науки и культуры в аргентинской столице перевел курсы русского языка в дистанционный режим и планирует провести ряд мероприятий онлайн. Об этом сообщила в четверг ТАСС глава представительства Россотрудничества в Аргентине Ольга Муратова.

"Аргентинцы, изучающие русский язык на базе РЦНК, продолжают заниматься в дистанционном формате", - сказала Муратова. Занятия в центре заменили видеоконференции с участием преподавателя.

"Кроме того, мы запускаем ряд онлайн-проектов на нашем сайте и в соцсетях", - отметила собеседница агентства. С 2 апреля по 27 мая на сайте представительства Россотрудничества будет проходить онлайн-показ фильмов о войне, приуроченный к 75-летию Победы. "Новую кинокартину из "золотой коллекции" Госфильмофонда мы будем показывать каждый четверг", - добавила Муратова.

"Также в дистанционном режиме ведется работа по содействию в отборе кандидатов на обучение в России в рамках программы государственных стипендий правительства России. Консультации проводятся в онлайн-режиме", - отметила глава РЦНК. В связи с карантином в Аргентине срок подачи заявлений был продлен до 30 апреля.

Сотрудники РЦНК, которые в настоящее время работают удаленно, продолжают публиковать в социальных сетях информацию, которая полезна для изучающих русский язык и интересующихся культурой страны. "На следующей неделе совместно с нашими соотечественниками и аргентинцами, изучающими русский язык в РЦНК, мы запускаем поэтический флешмоб "Строки, опаленные войной", посвященный Дню Победы", - поделилась Муратова.

3 марта власти Аргентины подтвердили первый в стране случай заражения коронавирусом. К настоящему времени в Аргентине выявлено 1 133 случая заболевания, 34 человека умерли. С 20 марта в стране действует всеобщий карантин.