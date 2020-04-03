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Пандемия коронавируса нового типа

В Чечне запретили выходить на улицу с 8 вечера до 8 утра в связи с коронавирусом

Ограничения также касаются движения транспорта

ТАСС, 3 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о введении с 3 апреля комендантского часа с 20:00 до 08:00 для транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах республики для борьбы с распространением коронавируса. Об этом он написал в пятницу в своем Telegram-канале.

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"С третьего апреля усиливаем карантинный режим. Принято решение запретить с 20:00 до 8:00 движение транспорта и пешеходов во всех населенных пунктах ЧР. Перечень организаций и служб, имеющих право на проезд в ночное время суток, доведен до соответствующих ведомств", - сообщил Кадыров, добавив, что это вынужденная мера, которая вводится для борьбы с распространением коронавируса.

В четверг Кадыров сообщил, что с 5 апреля Чеченская Республика приостанавливает движение всех видов транспорта через административные границы, включая поезда и авиарейсы. Исключение будет сделано для транспорта экстренных служб, а также для перевозок продуктов, медикаментов и других жизненно важных товаров, транспортировки больных.

Всего в республике 36 положительных результатов на коронавирус по тест-системе, из них десять получили подтверждение. Одна пациентка в тяжелом состоянии, еще 861 человек находится на карантине.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняПандемия коронавируса нового типа
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