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Защита попросила Бюро тюрем США освободить Ярошенко из-за пандемии

Адвокат Алексей Тарасов напомнил, что у российского летчика ослаблен иммунитет, поэтому, "если коронавирус доберется до него, то результат будет плачевным"
Константин Ярошенко Валерий Матыцин/ТАСС
Описание
Константин Ярошенко
© Валерий Матыцин/ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Защита Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме в американском городе Данбери (штат Коннектикут), обратилась в Бюро тюрем США с ходатайством об освобождении российского летчика ввиду угрозы, которую может создать для его здоровья заболевание, вызываемое новым коронавирусом. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг адвокат россиянина Алексей Тарасов.

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"Мы буквально сегодня направили прошение, адресованное Бюро тюрем и начальнику тюрьмы в Данбери в штате Коннектикут, об освобождении Константина Ярошенко. Речь идет об освобождении его на постоянной основе для выезда [из США] на родину в Ростов-на-Дону, где проживают его супруга и дочь", - информировал Тарасов.

По его словам, в ходатайстве упор делается на том, что "Ярошенко страдает рядом хронических заболеваний и отбыл уже больше половины срока". В прошении обращается внимание на такое особое обстоятельство, как пандемия нового коронавируса, которая "уже коснулась тюрьмы Данбери, где есть зараженные узники и охранники", продолжал адвокат и уточнил, что приводит официальные данные Бюро тюрем США. Тарасов напомнил о том, что у российского летчика ослаблен иммунитет, поэтому, "если коронавирус доберется до него, то результат будет плачевным".

Более действенный механизм

Как разъяснил адвокат, конкретный вид прошения обращен к праву начальника любой тюрьмы "из сострадания ходатайствовать перед судом о снижении срока заключенному в том случае, если тот отсидел половину своего срока". Речь в данном случае может идти о федеральном суде Южного округа штата Нью-Йорк или теоретически о суде штата Коннектикут. "Если Бюро тюрем США выступает с таким ходатайством, то [у суда] вопросов [о правомочности освобождения заключенного], как правило, не возникает", - заметил Тарасов.

Он счел прошение в Бюро тюрем более действенным, чем планировавшееся изначально ходатайство в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. "Мы решили воспользоваться, как мне кажется, более действенным на данный момент механизмом, потому что обстоятельства быстро меняются и необходимо действовать как можно более оперативно", - подытожил адвокат россиянина.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 242,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 5 850 человек, поправился 8 991. В Коннектикуте подтверждены 3 557 случаев заражения, из которых 85 завершились летальным исходом.

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело - сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием агенты Федерального управления США по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Теги
СШАРоссияДело летчика ЯрошенкоПандемия коронавируса нового типа
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