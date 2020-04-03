Жительнице Приморья грозит штраф до 300 тыс. рублей за фейк о коронавирусе в больнице

"В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками полиции был выявлен факт распространения ложной информации о пациентах, зараженных коронавирусной инфекцией, якобы проходящих лечение в районной больнице в поселке Славянка. Данную информацию опроверг главный врач Хасанской центральной районной больницы, а также средства массовой информации. В отношении правонарушительницы возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП РФ ("Распространение в интернете заведомо ложной общественно значимой информации под видом достоверной"). Санкция статьи предусматривает ответственность в виде административного штрафа в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

34-летняя местная жительница призналась в распространении непроверенных данных. Свои действия она объяснила страхом за жизнь своего ребенка и паникой. В достоверности полученных сведений женщина не убедилась. Материалы дела направлены в мировой суд для рассмотрения и принятия решения.

По последним данным, всего в Приморье было подтверждено семь случаев заражения новой коронавиурсной инфекцией, двое из них уже выписаны. В инфекционном госпитале Краевой клинической больницы №2 во Владивостоке находятся пять пациентов с диагнозом "коронавирус". Всего на карантине в медучреждениях Приморья находятся 37 человек, контактировавших с заболевшими.