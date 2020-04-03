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Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: власти Китая объявили 4 апреля днем общенационального траура по жертвам пандемии

Число заразившихся коронавирусом в Китае с декабря 2019 года составило свыше 81,5 тыс., умерли более 3,3 тыс. человек

ПЕКИН, 3 апреля. /ТАСС/. Госсовет КНР принял решение об объявлении 4 апреля днем общенационального траура по умершим в результате пандемии нового коронавируса и медикам, пожертвовавшим своей жизнью ради спасения людей. Об этом сообщило в пятницу Центральное телевидение Китая.

Согласно принятому решению, в субботу в стране должны быть приспущены все флаги, в том числе на территории иностранных дипмиссий. Отменены все увеселительные общественные мероприятия. С 10:00 по местному времени (05:00 мск) в течение трех минут весь Китай будет чтить молчанием память погибших.

По официальной статистике, число заразившихся коронавирусом в материковой части КНР с декабря 2019 года составило свыше 81,5 тыс., умерли более 3,3 тыс. человек.

Теги
КитайПандемия коронавируса нового типа
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