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Пандемия коронавируса нового типа

США планируют изолировать отряды военных для обучения в условиях коронавируса

По данным портала Defense One, прототип эксперимента начался

ТАСС, 3 апреля. Соединенные Штаты разрабатывают проект по организации обучения своих солдат в изолированных "безопасных зонах", свободных от коронавируса. Об этом министр Армии США Райан Маккарти заявил в интервью порталу Defense One.

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Задумка заключается в том, чтобы проверить солдат батальона на коронавирус. После этого те из них, чьи анализы покажут отрицательный результат, в течение месяца будут участвовать в коллективных учениях в полевых условиях - такие мероприятия можно проводить лишь в изоляции, иначе они нарушают рекомендации по социальному дистанцированию.

"Мы подумаем, насколько большими будут эти отряды. Очевидно, что мы не можем тянуть [с учениями] год до появления вакцины", - подчеркнул Маккарти. Он пояснил, что места, в которых обычно дислоцируются армейские формирования, не подходят для осуществления плана, так как все солдаты живут и питаются в непосредственной близости друг от друга.

По данным портала, прототип эксперимента уже был начат американской армией во вторник. Тогда 800 военных из лагеря в Южной Каролине были перевезены в стерилизованных автобусах на базы в Вирджинии, Оклахоме и Техасе. Солдаты прошли предварительный медицинский осмотр, однако тест на коронавирус не проходили.

Согласно сведениям Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США подтверждены более 242,1 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 5 850 человек, поправились 8 991. По информации порталасш, среди военнослужащих страны зарегистрированы 893 случая заражения.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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