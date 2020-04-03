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Пандемия коронавируса нового типа

В Сингапуре впервые подтверждена передача коронавируса от бессимптомных носителей

Подчеркивается, что именно поэтому важно социальное дистанцирование

СИНГАПУР, 3 апреля. /ТАСС/. Первые случаи заражения коронавирусом от бессимптомных носителей подтверждены в Сингапуре. Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times со ссылкой на данные Минздрава республики, а также научное исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США.

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"Эксперты из двух стран изучили источники распространения COVID-19 в Сингапуре в период с 23 января по 16 марта. В результаты было установлено, что как минимум 10 человек были заражены от бессимптомных носителей, в том числе от двух туристов из Уханя, который на момент пребывания в городе-государстве не имели никаких симптомов заболеваний", - приводит газета слова директора департамента инфекционных заболеваний сингапурского ведомства Вэрмона Ли.

По мнению специалистов, заражение может происходить в период до трех суток до того момента, как у изначального носителя коронавируса проявляются соответствующие симптомы. Местные специалисты высказывают серьезные опасения из-за подобной передачи вируса, поскольку большинство принимаемых сейчас превентивных мер учитывают только людей с уже явно выраженными симптомами. Например, контроль температуры тела, визуальные признаки - насморк, кашель и прочее.

В этой связи, подчеркивается в рекомендациях Минздрава, "одним из самых важных на данном этапе является поддержание социального дистанцирования, сведение любых личных контактов до минимума".

В Сингапуре на сегодняшний день число инфицированных коронавирусом превышает тысячу человек, при этом четверо умерли. Еще в начале февраля власти повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Между тем премьер-министр Ли Сянь Лун 12 марта заявил, что не планируется объявлять высший уровень угрозы, подразумевающий полный карантин в городе-государстве.

Теги
СингапурПандемия коронавируса нового типа
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