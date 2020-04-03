Во Владивостоке закрыли доступ к пляжам острова Русский

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Администрация Владивостока в пятницу закрыла проезд к популярным пляжам и местам отдыха острова Русский в качестве мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в пятницу.

Власти Приморского края 31 марта ввели режим полной самоизоляции для всех жителей региона из-за угрозы распространения нового коронавируса. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить на улицу, за исключением случаев похода за продуктами или лекарствами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью или похода на работу.

"В пятницу, 3 апреля, на острове Русский ограничен въезд на территорию популярных мест отдыха. Бетонные ограждения уже установлены в районе мысов Вятлина и Тобизина, а также бухты Ахлестышева. Администрация Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам и без экстренной необходимости не покидать дома в период полной самоизоляции", - сообщает администрация.

Ранее городские власти уже ограничили доступ в пригородные зоны отдыха, а также на пляж в районе Токаревского маяка.