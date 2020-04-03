{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Во Владивостоке закрыли доступ к пляжам острова Русский

Администрация города попросила жителей с пониманием отнестись к принимаемым мерам

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Администрация Владивостока в пятницу закрыла проезд к популярным пляжам и местам отдыха острова Русский в качестве мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба мэрии в пятницу.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Власти Приморского края 31 марта ввели режим полной самоизоляции для всех жителей региона из-за угрозы распространения нового коронавируса. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить на улицу, за исключением случаев похода за продуктами или лекарствами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью или похода на работу.

"В пятницу, 3 апреля, на острове Русский ограничен въезд на территорию популярных мест отдыха. Бетонные ограждения уже установлены в районе мысов Вятлина и Тобизина, а также бухты Ахлестышева. Администрация Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам и без экстренной необходимости не покидать дома в период полной самоизоляции", - сообщает администрация.

Ранее городские власти уже ограничили доступ в пригородные зоны отдыха, а также на пляж в районе Токаревского маяка.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Число инфицированных коронавирусом в Бурятии увеличилось до 31
Шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС