Хайнань проведет реформу по диверсификации и повышению доступности медицинских услуг

ХАЙКОУ /Китай/, 3 апреля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в 2020 году применит ряд мер по реформированию региональной сферы здравоохранения, диверсификации и упрощению системы медицинских услуг. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Согласно правительственной программе, которая будет распространяться на все группы населения, в ближайшие месяцы планируется заметно ускорить и облегчить процедуры записи на прием и осмотр у врача. Власти задействуют страховые и специализированные фонды, чтобы облегчить доступ потребителя к лекарственным препаратам, которые будут поступать на рынок по приемлемым, не завышенным ценам. Преобразования распространятся как на сам процесс лечения, так и на медицинские страховки, на систему обеспечения жителей широким перечнем фармацевтической продукции.

Как отмечается, одним из главных элементов реформы станет развитие системы предоставления услуг семейного врача. Особое внимание правительство собирается уделить упрощению механизма закупок лекарственных препаратов и организации взаиморасчетов при осуществлении их поставок на рынок.

"В текущем году мы будем курировать процесс регламентации деятельности, касающейся предоставления услуг населению медицинскими учреждениями. Будут выработаны [новые] методы контроля, предприняты шаги по рационализации и снижению издержек на прохождение лечения, по повышению его качества и эффективности", - рассказал глава департамента структурных реформ комитета по вопросам гигиены и здравоохранения Хайнаня Вэй Маого.

Как подчеркнул чиновник, благодаря такой программе преобразований на острове, где также активно развивается медицинский туризм, будут созданы необходимые условия для устойчивого роста всей отрасли. По его словам, администрация намерена оказывать оперативную поддержку созданию в провинции надежной базы для лечения всех сложных заболеваний.

Согласно плану хайнаньских властей, на переоборудование и усовершенствование порядка 1,2 тыс. больниц в регионе в 2020 году будет потрачено 1,54 млрд юаней (около $217 млн по нынешнему курсу). Особое внимание планируется уделить реформе сферы оплаты труда местного медицинского персонала.