Стрелковая ассоциация США оспорила решение властей Нью-Йорка о закрытии магазинов оружия

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Национальная стрелковая ассоциация США (НСА) подала иск против властей штата Нью-Йорк, утверждая, что закрытие оружейных магазинов на фоне распространения нового коронавируса нарушает конституционные права жителей штата. Соответствующее заявление размещено в четверг на сайте НСА.

Исковая жалоба подана в федеральный суд Северного округа штата Нью-Йорк. НСА настаивает на том, что власти штата, в том числе губернатор Эндрю Куомо, департамент экономического развития штата, а также его председатель Эрик Гертлер нарушили право граждан США на хранение и ношение оружия, обозначенное во второй поправке к конституции Соединенных Штатов.

Суть обвинений со стороны НСА сводится к тому, что власти штата не включили оружейные магазины в список жизненно важных организаций, которые могут продолжать работу в условиях распространения нового коронавируса. Согласно материалам суда, истцы настаивают на том, что принятые в штате "меры по борьбе с распространением нового коронавируса не подразумевают приостановку действия второй поправки к конституции" США, из чего, по их мнению, следует, что власти должны обеспечить населению доступ к покупке оружия и боеприпасов. Истцы намерены через суд добиться включения оружейных магазинов в список жизненно важных организаций, а также возмещения со стороны подзащитных возможного ущерба.

С 20 марта жителям штата Нью-Йорк предписано не выходить из дома без необходимости. Исключение сделано для персонала аптек, продуктовых магазинов, больниц, автозаправочных станций и служб спасения. Не возбраняется выходить на прогулки, заниматься спортом на открытом воздухе и совершать покупки в магазинах.

Согласно сведениям Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США подтверждены более 244 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 5 911 человек, поправились 9 058.