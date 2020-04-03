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Кризис в Сирии

В освобожденном пригороде Алеппо обнаружили сеть подземных ходов, где прятались боевики

Также найдены склады с боеприпасами кустарного производства и поставленных из-за рубежа вооружений

КАФР-НАХА /Сирия/, 3 апреля. /ТАСС/. Жители селения Кафр-Наха в западных окрестностях Алеппо, откуда сирийская армия выбила террористов чуть больше месяца назад, обнаружили под домами сеть подземных ходов, по которым перемещались боевики. Также найдены склады с боеприпасами кустарного производства и поставленных из-за рубежа вооружений.

Поселок Кафр-Наха несколько лет был под контролем боевиков, здесь велись ожесточенные бои. Правительственная армия освободила этот населенный пункт в середине февраля. Тогда сирийские военные обнаружили здесь целый завод по производству кустарного оружия и боеприпасов. Большинство жителей были вынуждены покинуть поселок, после его освобождения беженцы начали возвращаться в свои дома.

"Только вернулись в Кафр-Наху из Алеппо, наш дом уцелел, - рассказал журналистам местный житель Нурвальт Зейтуни. - Пока вернулся только я с тремя младшими сестрами. Я запретил им выходить куда-то, помимо двора, и дело не только в коронавирусе: всюду здесь разбросаны снаряды и мины. Даже за продуктами хожу в маленькую лавку одной и той же дорогой, мало ли где боевики оставили мины. Когда обустроимся здесь, перевезем и наших родителей".

На улицах до сих пор стоит брошенное боевиками вооружение - гаубицы и самодельные баллонометы. В зданиях вернувшиеся жители обнаружили склады с брошенными боеприпасами и взрывчаткой. Между домами - сеть подземных тоннелей, по которым боевики скрытно передвигались по городу. Длина некоторых тоннелей, по которым можно было передвигаться в полный рост, доходит до полукилометра. Пока до Кафр-Нахи не добрались саперы и коммунальщики, возвращающихся беженцев немного.

"Едем посмотреть, что стало с нашим домом. Соседи уже рассказали, что боевики устроили свой штаб в нашем доме. Очень хотим вернуться и узнать, уцелели ли стены и крыши нашего жилища, которое я строил больше 20 лет", - рассказал местный житель Ахмед Зухри, который до войны занимался продажами знаменитого алеппского мыла. Мужчина поделился, что после восстановления дома намерен снова заняться любимым делом и продавать мыло в своей лавке.

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