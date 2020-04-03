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Пандемия коронавируса нового типа

Военные специалисты России провели дезинфекцию 20 пансионатов в Ломбардии

6 апреля российские и итальянские медики начнут прием больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале в Бергамо, который рассчитан на 142 пациента

БЕРГАМО, 3 апреля. /ТАСС/. Российские военные специалисты совместно с итальянскими коллегами провели полную дезинфекцию 20 лечебных пансионатов для пожилых людей в городах итальянской Ломбардии. Об этом в пятницу сообщили в Минобороны РФ.

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"Российские военные врачи эпидемиологи и специалисты войск радиационной химической и биологической защиты Минобороны России совместно с итальянскими военными специалистами провели полную санитарную дезинфекционную обработку 20 пансионатов для пожилых людей в городах Ломбардии. Обработано более 80 тыс. квадратных метров внутренних помещений", - говорится в сообщении.

В военном ведомстве добавили, что 6 апреля российские и итальянские медицинские бригады планируют начать совместную работу по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале в Бергамо, который рассчитан на 142 пациента. В госпитале будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты работают городе Бергамо (область Ломбардия), одном из наиболее пострадавших от пандемии.

Теги
ИталияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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