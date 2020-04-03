{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Бурятии увеличилось до 31

Шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии

ТАСС, 3 апреля.. Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Бурятии выросло с 30 до 31. В Якутии инфицированные идут на поправку, в Амурской области у единственного пациента с подтвержденным диагнозом болезнь протекает в легкой форме. Об этом сообщили в пятницу журналистам в ведомствах регионов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В Республике Бурятия на 3 апреля 2020 года зарегистрирован 31 лабораторно подтвержденный в федеральном бюджетном учреждении науки "Вектор" случай заражения COVID-19. Из шести проб, направленных накануне для подтверждения диагноза, дали отрицательный результат пять [проб]", - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, отметив, что в Республиканской клинической инфекционной больнице на 08:00 (03:00 мск) находятся шесть пациентов в тяжелом состоянии, все они имеют подозрение на наличие коронавируса. Власти Бурятии до 5 апреля ввели режим полной самоизоляции на территории региона.

В Якутии, по данным оперативного штаба, подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом, выздоровели четверо. Решением главы региона с 30 марта по 30 апреля включительно введен режим полной самоизоляции в городских округах Якутск и Жатай, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах республики.

"Здоровье у всех [11] больных идет на поправку. Мы ожидаем, что после окончательных анализов, согласования с Москвой мы буквально сегодня - завтра очередную группу выздоровевших больных будем выписывать", - сообщил на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.

В Амурской области на изоляции по месту жительства находятся 1 439 человек, вернувшихся из-за рубежа. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией не изменилось, в области остается один пациент с этим диагнозом. Болезнь протекает в легкой форме, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияБурятияЯкутияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Полиция Австралии расследует вспышку коронавируса на борту круизного судна Ruby Princess
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС