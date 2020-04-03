Число инфицированных коронавирусом в Бурятии увеличилось до 31

ТАСС, 3 апреля.. Количество заразившихся коронавирусом нового типа в Бурятии выросло с 30 до 31. В Якутии инфицированные идут на поправку, в Амурской области у единственного пациента с подтвержденным диагнозом болезнь протекает в легкой форме. Об этом сообщили в пятницу журналистам в ведомствах регионов.

"В Республике Бурятия на 3 апреля 2020 года зарегистрирован 31 лабораторно подтвержденный в федеральном бюджетном учреждении науки "Вектор" случай заражения COVID-19. Из шести проб, направленных накануне для подтверждения диагноза, дали отрицательный результат пять [проб]", - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, отметив, что в Республиканской клинической инфекционной больнице на 08:00 (03:00 мск) находятся шесть пациентов в тяжелом состоянии, все они имеют подозрение на наличие коронавируса. Власти Бурятии до 5 апреля ввели режим полной самоизоляции на территории региона.

В Якутии, по данным оперативного штаба, подтверждены 15 случаев заражения коронавирусом, выздоровели четверо. Решением главы региона с 30 марта по 30 апреля включительно введен режим полной самоизоляции в городских округах Якутск и Жатай, а также в Нерюнгринском и Мирнинском районах республики.

"Здоровье у всех [11] больных идет на поправку. Мы ожидаем, что после окончательных анализов, согласования с Москвой мы буквально сегодня - завтра очередную группу выздоровевших больных будем выписывать", - сообщил на брифинге глава Якутии Айсен Николаев.

В Амурской области на изоляции по месту жительства находятся 1 439 человек, вернувшихся из-за рубежа. Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией не изменилось, в области остается один пациент с этим диагнозом. Болезнь протекает в легкой форме, сообщили журналистам в пресс-службе правительства области.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 3 548 случаев заражения, выздоровели 235 человек, умерли 30 пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.