Губернатор Нью-Йорка полагает, что другие штаты перекупили у КНР 17 тыс. аппаратов ИВЛ

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти Нью-Йорка приобрели в Китае, но не получили 17 тыс. аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из-за конкуренции с другими американскими штатами. Об этом сообщил в четверг в эфире телеканала CNN губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо.

"Наш штат купил больше, чем любой другой штат - 17 тыс. аппаратов ИВЛ, которые не были нам доставлены. Потому что они все поставлялись из Китая, а 50 штатов конкурировали за них", - утверждал Куомо. "Я подозреваю, что была война заявок, а победил тот, кто предложил больше [денег]", - добавил губернатор.

Он разъяснил, что подготовлен план, призванный обеспечить наличие в штате достаточного количества ИВЛ для инфицированных новым коронавирусом. По словам губернатора, планируется использовать по одному аппарату на двух пациентов, временно прекратить проведение хирургических операций, требующих такого оборудования, а также провести инвентаризацию всех имеющихся в запасе таких средств.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в штате Нью-Йорк возросло за сутки с 83 712 до 92 381, количество летальных исходов за сутки составило 432, достигнув суммарно 2 373. Доля штата в числе умерших от коронавируса в США превысила 40%.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксированы более 245 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли 5 949 человек, поправились 9 090.