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Пандемия коронавируса нового типа

Полиция во Владивостоке нашла всех сбежавших из аэропорта пассажиров рейса из Бангкока

Их вернули в обсерватор

ВЛАДИВОСТОК, 3 апреля. /ТАСС/. Полиция Приморья нашла и поместила в обсерватор всех пассажиров рейса Бангкок - Владивосток, которые накануне самовольно покинули аэропорт и ушли от наблюдения, сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморского края.

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В четверг часть пассажиров рейса из Бангкока (Таиланд), прибывшего во Владивосток, самовольно покинула аэропорт, нарушив постановление Роспотребнадзора об обязательной самоизоляции прибывающих из-за границы. Четверо из 12 сбежавших были найдены в тот же день.

"Все 12 пассажиров рейса из Бангкока, покинувшие аэропорт, найдены и возвращены в обсерватор. К ним будут применены меры административной ответственности", - сообщили в пресс-службе журналистам.

Также в обсерваторы помещены пассажиры прилетевшего в четверг рейса из Японии. Один человек, отказавшийся ехать в обсерватор, по решению суда принудительно помещен на карантин в больницу.

Власти Приморского края 31 марта ввели режим полной самоизоляции для всех жителей региона из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Гражданам предписано оставаться дома и не выходить на улицу, за исключением случаев похода за продуктами или лекарствами, выгула домашних животных, обращения за медицинской помощью или похода на работу. Все прибывающие в регион пассажиры иностранных рейсов должны в течение двух недель наблюдаться в обсерваторах.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия коронавируса нового типа
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