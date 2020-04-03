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Пандемия коронавируса нового типа

NYT: плавучий госпиталь ВМС США за три дня в Нью-Йорке принял лишь троих пациентов

Госпиталь не предназначен для приема больных COVID-19 и принимает лишь пациентов с другими заболеваниями

НЬЮ-ЙОРК, 3 апреля. /ТАСС/. Плавучий госпиталь ВМС США Comfort, прибывший в понедельник в гавань Нью-Йорка для помощи в борьбе с распространением нового коронавируса, принял за минувшие дни лишь троих пациентов. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times.

"Comfort", на борту которого могут разместиться до тысячи пациентов, был направлен в Нью-Йорк, с тем чтобы разгрузить другие больницы города, принимающие пациентов, заразившихся коронавирусом. Телекомпания CNN отмечала, что плавучий госпиталь не предназначен для приема больных COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание) и будет принимать лишь пациентов с другими заболеваниями. Это, по мнению The New York Times, стало основной причиной его низкой загруженности.

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При этом газета отмечает, что на борт плавучего госпиталя не принимают пациентов с симптомами не только COVID-19, но и некоторых других заболеваний, список из 49 признаков которых был направлен в больницы Нью-Йорка. Ситуация также осложняется тем, что бригады скорой помощи не имеют права доставлять пациентов напрямую на борт "Comfort" - они могут быть перенаправлены туда лишь после осмотра в одной из городских больниц.

Помимо этого, отмечает издание, в городе резко сократилось число пациентов, которым требуется срочная медицинская помощь по причинам, не связанным с инфекцией. Это обусловлено в первую очередь рекомендацией властей не покидать дома, что повлекло за собой спад в количестве ДТП, инцидентов со стрельбой, несчастных случаев на стройке и других происшествий.

Газета указывает, что руководители городских больниц настаивают на том, чтобы власти разрешили прием пациентов с коронавирусом на борту плавучего госпиталя. "Если вы не помогаете нам с теми пациентами, с приемом которых нам действительно требуется помощь, то какой тогда в этом смысл?" - приводит издание слова главы компании Northwell Health, в подчинение которой входят 23 нью-йоркских больницы, Майкла Даулинга.

Ранее в четверг президент США Дональд Трамп удовлетворил запрос о переоборудовании конференц-центра "Jacob Javits" на Манхэттене в военный госпиталь, рассчитанный на 2,5 тыс. коек. Как уточнил на пресс-конференции губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, первоначально на этом объекте также планировалось размещать пациентов без коронавируса. Теперь, учитывая скорость распространения заболевания, вызываемого коронавирусом, в "Jacob Javits" будут оказывать помощь заразившимся инфекцией.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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