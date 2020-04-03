Власти Киргизии зафиксировали первую в стране смерть от коронавируса

БИШКЕК, 3 апреля. /ТАСС/. Первый летальный исход от вызываемого коронавирусом заболевания был зарегистрирован в Киргизии. Об этом сообщил в пятницу Республиканский штаб по предупреждению распространения вируса.

"Скончался от коронавируса первый 61-летний пациент", - говорится в сообщении.

По данным штаба, "больной прибыл из-за границы и находился в стационарной обсервации, у него была подтверждена инфекция COVID-19". Помимо этого, у пациента "имелись серьезные сопутствующие заболевания".

По последней информации штаба, за минувшие сутки в стране выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего насчитывается 125 человек с подтвержденным диагнозом, четверо больных находятся "в тяжелом состоянии".

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в связи с угрозой распространения в республике коронавирусной инфекции объявил с 25 марта в столице, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей чрезвычайное положение, которое будет действовать как минимум до 15 апреля. Помимо этого, в данных населенных пунктах введен комендантский час, который действует с 20 часов вечера (17:00 мск) до 7 часов утра (04:00 мск).

Первый инфицированный коронавирусом в Киргизии был выявлен 18 марта. За это время пять человек вылечились.