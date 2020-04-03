{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Власти Киргизии зафиксировали первую в стране смерть от коронавируса

Скончался 61-летний пациент

БИШКЕК, 3 апреля. /ТАСС/. Первый летальный исход от вызываемого коронавирусом заболевания был зарегистрирован в Киргизии. Об этом сообщил в пятницу Республиканский штаб по предупреждению распространения вируса.

"Скончался от коронавируса первый 61-летний пациент", - говорится в сообщении.

По данным штаба, "больной прибыл из-за границы и находился в стационарной обсервации, у него была подтверждена инфекция COVID-19". Помимо этого, у пациента "имелись серьезные сопутствующие заболевания".

По последней информации штаба, за минувшие сутки в стране выявлено 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего насчитывается 125 человек с подтвержденным диагнозом, четверо больных находятся "в тяжелом состоянии".

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в связи с угрозой распространения в республике коронавирусной инфекции объявил с 25 марта в столице, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей чрезвычайное положение, которое будет действовать как минимум до 15 апреля. Помимо этого, в данных населенных пунктах введен комендантский час, который действует с 20 часов вечера (17:00 мск) до 7 часов утра (04:00 мск).

Первый инфицированный коронавирусом в Киргизии был выявлен 18 марта. За это время пять человек вылечились.

Теги
КиргизияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Полиция Австралии расследует вспышку коронавируса на борту круизного судна Ruby Princess
Среди 2,7 тыс. пассажиров судна были выявлены более 600 случаев заражения коронавирусом нового типа
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС