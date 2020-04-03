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Пандемия коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило 10 тыс.

Число летальных исходов достигло 174

СЕУЛ, 3 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 86, всего в стране отмечено 10 062 случая инфицирования. Об этом сообщил в пятницу Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

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По его данным, за сутки умерли пять человек, общее число летальных исходов достигло 174. Более половины умерших - люди в возрасте старше 80 лет.

В Сеуле, соседней провинции Кёнгидо и Инчхоне зафиксировано 42 новых случая заражения, в городе Тэгу и окрестностях - 14. 22 случая были выявлены у людей, въезжающих в страну из-за рубежа.

Теги
Республика КореяПандемия коронавируса нового типа
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