Число заразившихся коронавирусом в Южной Корее превысило 10 тыс.

СЕУЛ, 3 апреля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 86, всего в стране отмечено 10 062 случая инфицирования. Об этом сообщил в пятницу Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

По его данным, за сутки умерли пять человек, общее число летальных исходов достигло 174. Более половины умерших - люди в возрасте старше 80 лет.

В Сеуле, соседней провинции Кёнгидо и Инчхоне зафиксировано 42 новых случая заражения, в городе Тэгу и окрестностях - 14. 22 случая были выявлены у людей, въезжающих в страну из-за рубежа.