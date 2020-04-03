На Пхукете закрывают все гостиницы из-за роста числа заразившихся коронавирусом

БАНГКОК, 3 апреля. /ТАСС/. Власти таиландского курортного острова Пхукет приняли решение с 4 апреля закрыть все отели. Как говорится в распространенном заявлении губернатора одноименной провинции, мера направлена на снижение роста числа зараженных коронавирусом на острове.

Согласно документу, будут закрыты гостиницы, получившие лицензию на ведение гостиничного бизнеса, за исключением отелей, которые используются правительством в качестве больниц или карантинных центров. Отмечается, что гостиницы, где осуществляется деятельность властей, связанная с мерами по наблюдению, предотвращению и сдерживанию распространения коронавируса, также должны оставаться открытыми. Отели, которые еще работают и имеют гостей, не могут с 4 апреля принимать новых постояльцев. Гостиницы должны закрыться, как только последний гость покинет их.

Ранее губернатор провинции принял решение закрыть с 30 марта по 30 апреля наземный контрольно-пропускной пункт и морские порты Пхукета в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. Позже было объявлено о закрытии международного аэропорта острова с 10 по 30 апреля. Согласно последним данным Минздрава, на Пхукете подтверждено 100 случае заражения коронавирусом, в том числе у 37-летней россиянки, которая в течение месяца проживала в районе пляжа Патонг.

По данным посла РФ в Таиланде Евгения Томихина, до 30 марта посольство получило порядка 20,8 тыс. заявок от российских граждан, которые изъявили желание вернуться на родину на фоне эпидемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер. Больше всего соотечественников находится на Пхукете и соседних провинциях - 8 тыс. человек. Часть из них уже вернулась в Россию или планирует это сделать в ближайшее время.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января. К настоящему моменту общее число инфицированных в королевстве превысило 1,8 тыс., вылечились 505 человек, 15 умерли. В большинстве городов до конца апреля закрыты торговые центры и рынки, кроме супермаркетов и магазинов, торгующих продуктами и товарами первой необходимости. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 начинает действовать комендантский час.